Впервые с начала СВО. Глава РФПИ Дмитриев собрался в США для встречи по Украине

Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев планирует прибыть в Вашингтон для переговоров с представителем администрации Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Эта поездка станет первым визитом столь высокопоставленного российского чиновника в США с момента начала конфликта на Украине в 2022 году, сообщил CNN .

Дмитриев ранее уже участвовал в переговорах в Эр-Рияде, которые были посвящены возможному мирному урегулированию украинского конфликта. Кроме того, вместе с Уиткоффом он работал над освобождением американского преподавателя Марка Фогеля, что Белый дом назвал «жестом доброй воли».

Как уточнил один из источников CNN, Дмитриеву временно сняли санкции США для получения визы и организации этого визита. Ранее глава РФПИ попал под санкционные ограничения администрации Джо Байдена вместе с ближайшим окружением российского президента Владимира Путина.

Несмотря на наметившееся потепление в отношениях США и России после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, американский лидер все чаще проявляет раздражение позицией российской стороны по Украине.

В частности, в недавнем интервью NBC Трамп выразил разочарование действиями Путина, который предложил ввести на Украине временное внешнее управление.

Однако у Трампа возникли разногласия и с Зеленским: президент США накануне заявил, что лидер Украины пытается отказаться от подписания соглашения о разработке полезных ископаемых, пригрозив ему серьезными последствиями.