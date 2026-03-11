Самолет совершил жесткую посадку на Пхукете

В среду, 11 марта, в аэропорту Пхукета жесткую посадку совершил один из пассажирских самолетов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Воздушная гавань в связи с ЧП временно приостановила прием и отправку рейсов. Пострадавший самолет находится на взлетно-посадочной полосе, уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

«Ситуация находится под контролем, рейсы задерживаются. Пока мы не знаем, когда ВПП может снова открыться», — отметили представители транспортного узла.

По информации издания Khaosod, речь идет о самолете Boeing 737 Max 8 авиакомпании Air India Express. Лайнер прибыл из Хайдарабада, при посадке у него сломалась передняя стойка шасси. На борту находились 133 пассажира, никто не пострадал.

Ранее вертолет Ми-8 авиакомпании «Ямал» совершил жесткую посадку неподалеку от поселка Панаевск, 360.ru показывал кадры ЧП. Причиной стала техническая неисправность, пассажиры и члены экипажа выжили.

Утром 11 марта лайнер авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия после вылета из Красноярска в Иркутск. Вероятно, на борту произошла разгерметизация салона.