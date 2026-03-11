Самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия

Лайнер авиакомпании «Россия» при выполнении рейса утром 11 марта подал сигнал бедствия в небе над Красноярским краем. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Самолет с бортовым номером RA-73205 следовал из Красноярска в Иркутск. Экипаж подал код 7700, который означает аварийную или чрезвычайную ситуацию на борту. На тот момент воздушное судно находилось в районе города Богучаны и возвращалось в аэропорт вылета.

Точные причины происшествия пока неизвестны, 360.ru обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. По данным мониторингового сервиса Flightradar24, самолет уже начал снижение перед посадкой.

Несколько дней назад экипаж самолета Boeing 767 авиакомпании Azur Air при выполнении рейса Тюмень — Нячанг экстренно приземлился в Мьянме после сигнала бедствия. На борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа, никто из людей не пострадал. Предварительной причиной ЧП стала неисправность двигателя.