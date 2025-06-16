Самолет с эвакуированными из Ирана россиянами приземлился в Москве

Эвакуированные из Ирана россияне долетели до Москвы через Баку. Их самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента в воздушной гавани.

В группу вывезенных из Ирана россиян вошли около 200 человек, включая делегацию ученых из МГИМО и Института востоковедения РАН, которые отправились в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС.

В минувшую субботу, 14 июня, из Ирана эвакуировали съемочную группу сериала «Трудно быть богом». По словам продюсера проекта, участники за несколько часов собрали свои вещи и покинули площадку.

Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов призвал соотечественников покинуть Израиль до нормализации обстановки. Он заявил, что из-за закрытого в ходе конфликта неба остался единственный путь — через круглосуточный пограничный пункт возле Эйлата.

Дипломат отметил, что на другой стороне россияне могут воспользоваться самолетом и долететь до Москвы. Викторов не исключил, что в случае дальнейшей эскалации сотрудников посольства также эвакуируют.