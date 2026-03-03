Самолет Роналду вылетел из Саудовской Аравии после атаки БПЛА на Эр-Рияд

Частный самолет футболиста Криштиану Роналду покинул территорию Саудовской Аравии после атаки беспилотников на Эр-Рияд. Об этом сообщило британское издание The Sun .

Борт приземлился в Мадриде. Незадолго до вылета иранские дроны атаковали посольство США в Эр-Рияде.

Роналду поселился в Саудовской Аравии со своей невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми в 2022 году. Он переехал на Ближний Восток после того, как подписал контракт с футбольным клубом «Ан-Наср».

Ранее Корпус стражей исламской революции обнародовал видео пожара из-за удара по американскому диппредставительству в Саудовской Аравии. В Минобороны королевства подтвердили, что здание понесло незначительный материальный ущерб. Всего по посольству пытались ударить два БПЛА.

Госдеп обратился к американцам с просьбой как можно быстрее покинуть страны Ближнего Востока. В перечень опасных территорий вошли ОАЭ, Египет, Сирия, Иордания, Бахрейн и другие государства.