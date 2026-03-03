«Уезжайте сейчас». Паника накрыла США — узнали, чем ответит Иран?
США попросили американцев срочно покинуть 15 стран Ближнего Востока из-за Ирана
Госдепартамент США настоятельно призвал американцев немедленно покинуть территорию практически всех стран Ближнего Востока. Это предупреждение опубликовала в Х помощник госсекретаря Мора Намдар.
Намдар объяснила такой призыв критическими рисками для безопасности.
В список попали сразу 15 стран и территорий: Израиль, Иран, Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, Сирия, Йемен, а также Западный берег реки Иордан и сектор Газа.
Американцам настоятельно посоветовали улетать любыми доступными коммерческими рейсами.
Срочное обращение Госдепа прозвучало на фоне шквала иранских ударов по странам Ближнего Востока. Тегеран запустил десятки ракет и дронов по базам США в регионе. Американские власти уже пригрозили усилением военной операции.