Военкор Котенок: самолет НАТО Saab 340B шпионил в районе Петербурга и Пскова

Разведывательный самолет НАТО приблизился к российской границе. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале .

«Натовский Saab 340B ISR, выполняющий роль самолета БПА/РЭР, в эти минуты работы [находится] почти вплотную к российской границе на северо-западе страны», — уточнил он.

Военкор сослался на данные мониторинга. Натовский самолет-разведчик заметили в зоне наблюдения, охватывающей приграничные территории России возле Санкт-Петербурга и Пскова.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил, что европейские страны будут уничтожать российские самолеты и беспилотники в своем воздушном пространстве.

До этого посол России в Париже Алексей Мешков предупредил страны — участницы альянса, чем грозят такие удары — «будет война». И напомнил, что натовские самолеты часто нарушают воздушное пространство РФ, но их никто не сбивает.