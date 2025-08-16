Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске завершились. Встреча проходила в конгресс-центре Arctic Warrior на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.

Во встрече также приняли участие с российской стороны министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской присутствовали государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

Встреча Трампа и Путина продлилась два часа 45 минут. По итогам переговоров состоялась пресс-конференция двух лидеров. Российский президент выступал перед журналистами восемь минут, глава Белого дома говорил четыре минуты.

Путина назвал переговоры обстоятельными, полезными и конструктивными. Президент России заявил, что встреча глав двух стран давно назрела.