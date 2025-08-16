Появилось полное видео выступления Путина на пресс-конференции с Трампом

В Кремле опубликовали видео выступления президента России Владимира Путина на пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом. Они подвели итоги состоявшихся переговоров.

Российский лидер назвал встречу обстоятельной, полезной и конструктивной. Он также отметил, что минувший период был очень непростым для двусторонних отношений.

«Скажем прямо: они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. И это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом», — подчеркнул Путин.

По его словам, рано или поздно им пришлось бы выправлять сложившуюся ситуацию. И встреча глав двух стран давно назрела.

Ранее Трамп высказался о команде российского коллеги. Он отметил, что она почти «такая же популярная, как и босс».