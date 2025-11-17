Лавров: российско-индийский саммит состоится в Нью-Дели через 3 недели

Саммит с участием России и Индии пройдет в Нью-Дели через три недели. Об этом на переговорах с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Ваш визит как нельзя своевременен с точки зрения предстоящего саммита уже через три недели, российско-индийского саммита в индийской столице», — заявил министр.

Помощник президента России Юрий Ушаков в конце августа сообщал, что глава государства Владимир Путин планирует поездку в Индию для участия в ежегодном саммите двух стран на высшем уровне. Предположительно, мероприятие может состояться 5–6 декабря.

Парламентарий Индии Харш Вардхан Шрингла отмечал большие перспективы отношений с Россией. По его словам, совместные производственные проекты двух стран соответствуют стратегическому развитию Индии.

До этого Путин предупреждал об ущербе для Индии при отказе от российской нефти.