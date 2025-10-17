Парламентарий Индии Харш Вардхан Шрингла выразил уверенность в перспективах российско-индийских отношений, отметив, что совместные производственные проекты соответствуют стратегическим направлениям развития Индии. Об этом написал RT .

По его словам, Индия перешла от роли покупателя российской оборонной техники к совместной разработке и производству, как в случае с проектом ракеты BrahMos.

Шрингла подчеркнул, что Индия открыта для дальнейшего укрепления партнерства с Россией и готова предложить ряд инициатив, направленных на развитие двустороннего сотрудничества. Он выразил оптимизм относительно предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию, который ожидается до конца года.

Политик также обратил внимание на успехи в производственной кооперации, подчеркнув, что развитие двусторонних отношений выходит за рамки традиционной купли-продажи и вступает в стадию глубокой интеграции, открывая новые возможности для обеих стран.