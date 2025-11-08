Орбан: очная дата саммита России и США в Будапеште пока неизвестна

Российско-американский саммит в Будапеште остался на повестке дня, но пока точная дата неизвестна. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, трансляцию вел телеканал М1 .

Глава правительства заявил об этом на пресс-конференции для венгерских журналистов.

«Будапештский саммит на повестке дня. Когда сложатся условия, а точной даты пока никто не знает, эта встреча состоится в Будапеште», — сказал он.

В конце октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что принципиальная готовность по проведению встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным сохраняется. Только вот ориентиров нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что подготовка к встрече Путина и Трампа должна быть поэтапной.