«Ориентиров нет». Ушаков — о встрече Путина и Трампа
Ушаков: пока нет ориентиров по возможной встрече Путина и Трампа
Пока неизвестно, когда состоится возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется», — сказал Ушаков.
Ушаков заявил, что не уверен, состоится ли новая встреча Путина и Трампа до конца года. Он также напомнил о сжатых сроках согласования переговоров в Анкоридже.
«Кто знает? Я не знаю. Вы помните, насколько быстро мы Анкоридж договорились провести», — добавил помощник президента.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для новой встречи президентов России и США пока нет. Он добавил, что никто не сообщал точных сроков проведения саммита в Венгрии, поэтому «сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей».