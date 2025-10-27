Ушаков: пока нет ориентиров по возможной встрече Путина и Трампа

Пока неизвестно, когда состоится возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину .

«Ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется», — сказал Ушаков.

Ушаков заявил, что не уверен, состоится ли новая встреча Путина и Трампа до конца года. Он также напомнил о сжатых сроках согласования переговоров в Анкоридже.

«Кто знает? Я не знаю. Вы помните, насколько быстро мы Анкоридж договорились провести», — добавил помощник президента.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для новой встречи президентов России и США пока нет. Он добавил, что никто не сообщал точных сроков проведения саммита в Венгрии, поэтому «сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей».