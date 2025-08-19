Саммит НАТО в 2026 году пройдет в Анкаре

Саммит НАТО в 2026 году состоится 7–8 июля в Анкаре. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
«Я хочу поблагодарить Турцию за организацию этой важной встречи», — процитировала его пресс-служба НАТО.
Рютте отметил, что Турция более 70 лет остается надежным союзником НАТО и значительно способствует общей безопасности.
В конце июня в Гааге прошел саммит НАТО. Китайское издание NetEase назвало его победой для России. Однако российский сенатор Алексей Пушков окрестил встречу в Гааге «саммитом неуверенности».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. Американский лидер также потребовал от Владимира Зеленского проявить гибкость для урегулирования конфликта с Россией.
Стройнадзор Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение ограждения стройки
Участникам Кубка Игоря Акинфеева в Подмосковье провели экскурсию по Москве
Игры и мастер-классы пройдут в парках Лосино-Петровского на этой неделе
Замглавы Лосино-Петровского навестила семью погибшего бойца СВО
Экскурсию в мастерскую скульптора провели для семей бойцов СВО в Павловском Посаде
Студентка из Дмитрова Софья Фролова вошла в число первых блогеров России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте