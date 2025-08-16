Путин призвал «перелистнуть страницу» в отношениях России и США

Президент России Владимир Путин призвал «перелистнуть страницу» российско-американских отношений. Он отметил, что пора вернуться к сотрудничеству.

Путин подчеркнул, что для России и США важно начать сотрудничать.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров они не смогли достичь полного понимания с российским коллегой. При этом отметил, что встреча оказалась очень продуктивной, хотя сделку они не заключили.

По словам главы Белого дома, они согласовали с Путиным многие пункты, касающиеся урегулирования украинского конфликта. При этом признался, что по некоторым пока еще отсутствуют договоренности.