«Самая большая угроза». Бербок резко высказалась о России

Глава МИД ФРГ Бербок назвала Россию главной угрозой безопасности в Европе

Britta Pedersen/dpa
Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок резко высказалась по поводу России. Она опубликовала пост на странице в социальной сети Х.

«На сегодняшний день Россия — самая большая угроза безопасности для нас и для нашего мира в Европе», — заявила министр.

По ее словам, западные страны якобы хотели других отношений с Россией, но ничего не получилось.

Бизнесмен Ким Дотком призвал государства Евросоюза заключить мир с Россией. Он отметил, что лидеры ЕС выглядит «полными дураками», вступив в конфликт с российской стороной вслед за американским лидером Джо Байденом.

Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад выразил мнение, что США должны начать переговоры с Россией о разоружении.

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