Странам Евросоюза необходимо смириться с поражением Украины и заключить мир с Россией. Об этом заявил бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

«Европейские лидеры выглядят полными дураками, вступив вслед за [президентом США Джо] Байденом в войну с Россией», — написал бизнесмен.

По его словам, до руководства стран ЕС доходит, что они останутся один на один с неразберихой. Сейчас настало время полного разворота в украинском вопросе, подчеркнул Дотком.

Ранее бизнесмен призвал Украину сдаться и начать мирные переговоры с Россией. Украинский лидер Владимир Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и все проиграл.