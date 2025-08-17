Дмитриев призвал ЕС и Великобританию не мешать миру на Украине

Инициаторы украинского кризиса запаниковали из-за возможного урегулирования. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, член делегации на переговорах в Анкоридже Кирилл Дмитриев в соцсети X призвал Евросоюз не мешать мирному процессу.

«Европейские и британские разжигатели войны/саботажники в панике. Они не должны препятствовать миру», — заявил он.

В Telegram-канале Дмитриев сделал подборку публикаций западных СМИ в подтверждение паники в Европе после встречи президентов России и США на Аляске. Politico, например, сообщило, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтон поедет президент Финляндии Александр Стубб, Bild отправил с главой киевского режима президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриах Мерца или премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее переводчик Путина рассказал о специфике работы на переговорах в Анкоридже. Главная сложность, по его словам, заключалась в разных часовых поясах.