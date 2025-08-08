Саакашвили еще в 2008 году нанес тяжелейший ущерб Грузии

Режим экс-президента Грузии Михаила Саакашвили еще в 2008 году нанес республике огромный ущерб. Такое заявление сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, чьи слова привело РИА «Новости» .

Речь идет о военных действиях в августе 2008 года.

«От этих документов никуда не деться, они являются неопровержимым доказательством того, что тогдашнее правительство развязало войну и нанесло тяжелейший удар по национальным интересам нашей страны. Это предательство», — сказал глава нынешнего правительства.

По его словам, резолюция Совета Европы и заключение главы международной комиссии по расследованию конфликта Хайди Тальявини свидетельствуют о том, что 7 августа 2008 года грузинские военные открыли огонь по Цхинвалу.

В марте 2025 года партии Саакашвили «Единое национальное движение» пригрозили полным запретом.