Партии Саакашвили «Единое национальное движение» пригрозили полным запретом

Участники партии «Единое национальное движение» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не смогут участвовать в выборах после признания политического объединения неконституционным. С таким заявлением выступил лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Он напомнил, что созданная комиссия из числа депутатов по расследованию преступлений бывших чиновников и политиков, управлявших Грузией с 2003 по 2012 годы, уже подготовила предварительное заключение, которое может рассмотреть Конституционный суд республики.

«Объявление „Единого национального движения“ антиконституционным было нашим предвыборным обещанием. Уже очевидно, что заключение временной следственной комиссии парламента даст нам прочную основу для обращения в Конституционный суд», — привел слова Мдинарадзе телеканал «Рустави 2».

Политик добавил, что на рассмотрение парламента внесли законопроект, который предусматривает признание неконституционными всех партий-преемниц «Единого национального движения».

В начале марта Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам колонии по делу о растрате государственных денег. Судья счел доказанным, что на посту лидера государства политик использовал средства бюджета, обеспечивая себя необходимыми товарами и оплачивая обучение сына.