С сайта Белого дома исчезли все выступления Трампа

С сайта Белого дома исчезли все расшифровки заявлений президента США Дональда Трампа, за исключением инаугурационной речи. Их заменили видеозаписями избранных выступлений, сообщил телеканал NBC News .

До 19 мая пресс-служба, как и годы до этого, публиковала в специальном разделе расшифровки публичных выступлений и комментариев президента. Но в понедельник страница опустела, осталась только стенограмма инаугурационной речи Трампа.

Такова политика новой администрации, заявил журналистам сотрудник Белого дома. Пресс-служба отказалась от публикации стенограмм в пользу аудио- и видеозаписей выступлений, чтобы люди получили более полное представление о президенте.

«В целях обеспечения последовательности предыдущие доступные стенограммы были удалены и заменены аудио- и визуальными компонентами этой стенограммы», — сказал чиновник.

Ранее американцы пожаловались, что с приходом Трампа к власти в соцсети TikTok появилась цензура. После временной блокировки в ней изменился алгоритм рекомендаций.