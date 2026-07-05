С нового северокорейского эсминца «Кан Гон» запустили первую крылатую ракету
Ким Чен Ын наблюдал за тестовым запуском крылатых ракет с эсминца «Кан Гон»
В Северной Корее прошли испытания боевых систем эсминца «Кан Гон». На глазах главы КНДР Ким Чен Ына состоялся запуск стратегической крылатой ракеты. Об этом сообщило ЦТАК.
Разработчики «Кан Гон» доложили Ким Чен Ыну о плане проверки эсминца. Залпы из палубных орудий и автоматических пушек позволили оценить его мощность, способность к поиску мишеней и обработке информации. Запуск крылатой ракеты продемонстрировал силу стратегических вооружений.
Глава КНДР заявил о потенциале развития боевых систем северокорейских ВМС, расширяющих боеготовность армии к стратегическим действиям. Он поручил завершить испытания эсминца «Кан Гон» и ввести его в боевой состав в течение двух месяцев.
Ранее лидер Северной Кореи анонсировал обновление дальнобойных систем вооружений. Он заявил, что демонстрация сил сдерживания должна вызвать тревогу у врагов.