С нового северокорейского эсминца «Кан Гон» запустили первую крылатую ракету

Ким Чен Ын наблюдал за тестовым запуском крылатых ракет с эсминца «Кан Гон»

В Северной Корее прошли испытания боевых систем эсминца «Кан Гон». На глазах главы КНДР Ким Чен Ына состоялся запуск стратегической крылатой ракеты. Об этом сообщило ЦТАК .

Разработчики «Кан Гон» доложили Ким Чен Ыну о плане проверки эсминца. Залпы из палубных орудий и автоматических пушек позволили оценить его мощность, способность к поиску мишеней и обработке информации. Запуск крылатой ракеты продемонстрировал силу стратегических вооружений.

Глава КНДР заявил о потенциале развития боевых систем северокорейских ВМС, расширяющих боеготовность армии к стратегическим действиям. Он поручил завершить испытания эсминца «Кан Гон» и ввести его в боевой состав в течение двух месяцев.

Ранее лидер Северной Кореи анонсировал обновление дальнобойных систем вооружений. Он заявил, что демонстрация сил сдерживания должна вызвать тревогу у врагов.