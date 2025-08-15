С начала переговоров Путина и Трампа на Аляске прошло больше часа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после прибытия на военную базу Элмендорф-Ричардсон на Аляске общаются уже больше часа. Переговоры проходят в формате «три на три».

Трамп начал разговор с Путиным на летном поле после того, как они оба прибыли на Аляску. Они почти одновременно сошли по трапам своих самолетов.

Встретившись на красной дорожке, президенты стран пожали друг другу руки, обменявшись несколькими репликами. Затем Путин и Трамп направились к машине американского президента.

Журналисты обратили внимание на теплое приветствие главы Белого дома во время встречи с Путиным. Такое поведение резко отличается от того, как Трамп критиковал президента Украины Владимира Зеленского во время скандала в Вашингтоне.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что переговоры президентов могут занять минимум шесть-семь часов.