Песков раскрыл ожидания от переговоров Путина с Трампом

Песков допустил, что переговоры Путина и Трампа продлятся 6-7 часов

Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа могут занять несколько часов, в них будут участвовать помощники. Об этом в эфире Первого канала сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

После этого, по его словам, к диалогу присоединятся делегации — возможно, в формате рабочего ланча. В конце оба лидера дадут пресс-конференцию.

«В целом, можно представить, что, конечно, минимум часов шесть-семь на это уйдет», — предположил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия рассчитывает на результативный диалог.

Ранее Песков рассказал, что встреча начнется прямо на взлетной полосе в аэропорту Анкориджа, Трамп встретит Путина у самолета.