«С кого-то снимут». Лавров шутливо ответил на вопрос о санкциях

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о перспективах снятия санкций США по итогам переговоров президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Своим мнением политик поделился с РИА «Новости».

«С кого-то снимут обязательно, это точно», — сказал он.

Также Лавров ответил на вопрос о страхе перед саммитом на Аляске. Журналисты спросили у него про возможное чувства мандража. Дипломат признался, что не чувствует волнения.

Белорусский президент Александр Лукашенко спрогнозировал успешные переговоры Путина и Трампа в Анкоридже 15 августа. Глава Белого дома провел переговоры Лукашенко, в ходе которых получил приглашение приехать в Минск. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.