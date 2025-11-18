«Рванет, так рванет». Пушков назвал причину побега Умерова с Украины

Пушков: Умеров сбежал с Украины из страха перед расследованием в сфере обороны

Секретарь СНБО, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров сбежал из страны, так как осознавал причину возможного преследования на родине. Таким мнением поделился в Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что после того, как в Киеве разразился коррупционный скандал, из страны сбежал не только Умеров. В Израиль улетел близкий партнер президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич.

По словам Пушкова, Умеров знает, что делает. Пока расследование затронуло только хищения в сфере энергетики, где ущерб достиг 100 миллионов долларов (более восьми миллиардов рублей). Но оно может продолжиться, затронув еще и оборонную сферу.

«И вот тогда рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды. Единственное, что остается неясным: захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала?» — написал он.

Умеров, как сообщают, уже предупредил Зеленского и главу офиса президента Андрея Ермака о своем решении.

Ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что секретарь СНБО вместе с женой и детьми сбежал в Америку, где рассчитывает получить статус свидетеля и получить убежище. Он планирует дать ФБР показания против Зеленского и Ермака по одному старому «одесскому делу».