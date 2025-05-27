Русскую крепость Кюменегород продали в Финляндии за один евро. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle .

«Город Котка выкупил крепость Kyminlinna (Кюменегород — прим. ред.), которая долгое время оставалась закрытой», — сообщили в публикации.

По данным телекомпании, продажу осуществила госкомпания Senate Properties. Известно, что крепость Кюменегород построили по указанию Александра Суворова на рубеже XVIII и XIX веков. Она защищала границы Российской империи со Швецией. Сейчас крепость находится на юго-востоке Финляндии и занимает площадь около 50 гектаров, не ней расположено около 20 построек.

Территорию крепости планируют использовать в рекреационных целях. Реконструкцию Кюменегорода финское министерство финансов оценило в 18 миллионов евро, при этом содержание крепости обходилось городу в 200 тысяч евро в год.

Финляндия страдает из-за уменьшения количества российских туристов. Отрасль страны терпит убытки из-за того, что рекордный спрос среди российских туристов на заграничные поездки не коснулся ее.