В Финляндии заявили о плачевной ситуации из-за отсутствия российских туристов

Финляндия страдает из-за того, что рекордный спрос среди российских туристов на заграничные поездки не коснулся ее. Об этом сообщило местное издание Yle .

По данным журналистов, в этом году более шести с половиной миллионов россиян посетит Турцию. Кроме того, все больше туристов из России выбирают для путешествий и некоторые европейские страны, в том числе Грецию, Италию и Испанию, в то время как в Финляндии такого большого турпотока не зафиксировано.

Неблагоприятная для туристической отрасли ситуация сложилась из-за строгой визовой политики Финляндии, которая действует в стране с начала специальной военной операции.

Журналист Яри Тансканен отметил, что если в 2019 году за получением шенгенской визы обратились 640 тысяч россиян, то в 2024 году их количество уменьшилось более чем в 170 раз и достигло 3600 человек.

Ранее генеральный директор туристической компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов рассказал о росте турпотока российских путешественников в Иран.