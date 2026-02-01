Миршаймер: на Украине ведутся два конфликта — на фронте и в сфере пиара

На Украине развернулись два конфликта. Это боевые действия на фронте и противостояние в сфере пиара, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала .

«Дело в том, что на Украине идут как бы два конфликта. Один — на поле боя, а другой — в сфере общественного мнения, конфликт в сфере пиара. <…> Так что русские участвуют в этом театре абсурда», — сказал он.

Профессор пояснил, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут говорить какие-то возмутительные вещи, но россияне потом их поправляют, четко обозначая свою позицию. Заявления европейских политиков он тоже охарактеризовал как политический пиар, не имеющий под собой реального содержания.

Миршаймер добавил, что, возможно, в какой-то момент стороны придут к урегулированию конфликта путем переговоров. Об этом постоянно твердил Зеленский. Только вот в России четко дали понять, что это бессмысленный разговор. Перемирия не будет.

Ранее на Украине признали вину Киева в российских обстрелах по энергообъектам.