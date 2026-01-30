«РВ»: в Киеве напомнили, что Россия обстреливает ТЭЦ после атак ВСУ на ее НПЗ

На Украине признали, что Киев сам нарушил перемирие, поэтому и подвергся обстрелам со стороны России. Об этом в эфире киевского телеканала заявила специалист в сфере критической инфраструктуры Анна Минюкова, кадры опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Минюкова напомнила, что украинцы атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры в турецких водах. Россия в ответ уничтожила украинские порты, теплоэлектростанции и другие объекты критической инфраструктуры.

На высказывания Минюковой резко отреагировал телеграм-канал Insider UA.

«И это муниципальный телеканал, который существует за наши налоги и полностью контролируется мэром [Киева Виталием] Кличко», — указали его авторы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшая ночь покажет, насколько успешно американский лидер Дональд Трамп смог договориться с российским коллегой Владимиром Путиным об энергоперемирии.