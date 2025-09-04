Польская армия становится сильнее. Но не устарела ли она? Таким вопросом задался профессор Варшавского университета, министр иностранных дел 2018–2020 годов Яцек Чапутович в своей статье для издания RP .

«Надо признать, что парад 15 августа 2025 года выглядел гораздо лучше, чем всего двенадцать лет назад, когда сторонние наблюдатели задавались вопросом, армия это или, может быть, реконструкторские группы. Однако трудно избавиться от сомнений, что эти танки, самолеты и вертолеты, которые мы так часто покупаем, не похожи на пресловутых лошадей из 1939 года», — рассуждал он.

Российско-украинский конфликт показал, что беспилотники, артиллерия и ракеты будут играть ключевую роль в будущих войнах. Польская армия рада, что сможет приобрести еще тысячу танков у Кореи и несколько сотен — у США. Это позволит репубилке превзойти Великобританию, Францию и Германию по количеству бронетехники.

Однако беспилотники превратили танки в легкую добычу на Украине. «Не окажемся ли мы в еще одной войне позади? Русские быстро проткнули наш раздутый шарик национальной гордости одним-единственным дроном», — написал он.

Ранее Польша пообещала помогать Владимиру Зеленскому, но оставила решение о мире за ним. Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский поблагодарил президента США Дональда Трампа за посредничество в урегулировании конфликта. Он выразил надежду, что позиция Белого дома по вопросу недопустимости территориальных уступок со стороны Украины будет совпадать с позицией Евросоюза.