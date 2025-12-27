Русофобские штрафы за салюты в Латвии назвали пробитием очередного дна

Латвия «пробила очередное дно» и продемонстрировала новый уровень русофобии, когда ввела штрафы за запуск фейерверков и хлопушек по московскому времени. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Штраф за салют в «неправильное» время составит до 350 евро для частных лиц и до 1400 евро — для организаций.

«В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет „вместе с Путиным“ встретить Новый год фейерверками или хлопушками», — подчеркнул парламентарий.

Он с иронией добавил, что латвийские власти при этом любят говорить о свободе слова и поучать других демократии.

«Все-таки русофобия — это не просто идеология, а еще и диагноз», — написал Миронов.

Ранее временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин прокомментировал слова латвийского президента Эдгарса Ринкевичса о намерении демонтировать часть железной дороги. Дипломат выразил надежду, что власти республики проявят благоразумие.