Латвии напомнили о последствиях демонтажа железной дороги с Россией

Касаткин: Россия надеется на здравомыслие Латвии в вопросе железных дорог

Россия рассчитывает, что латвийское руководство проявит здравомыслие и откажется от идеи демонтажа части железных дорог. Об этом РИА «Новости» заявил временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.

Он уточнил, что последствия разбора дорог явно перевесят его пропагандистский эффект. Дипломат выразил надежду, что власти республики и национальный бизнес проявят благоразумие.

«Долгосрочные негативные последствия от демонтажа железных дорог неизбежно перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, которого так хотят получить отдельные местные апологеты антироссийских военных „приготовлений“», — подчеркнул Касаткин.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не исключил вариант полного демонтажа железнодорожных путей. По его словам, руководство страны рассматривает эту идею.

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление лидера республики. Она не исключила, что стране понадобились шпалы для топки.