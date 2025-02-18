Румынскому двойнику Юрия Шатунова запретили въезд в Латвию

Румынскому певцу Иону Ионице, выступающему в стиле и с репертуаром Юрия Шатунова, запретили въезд в Латвию. Об этом написала глава МИД республики Байба Браже в соцсети X.
Основанием для запрета стала часть 2 статьи 61 Закона об иммиграции — это значит, что иностранца подозревают в угрозе национальной безопасности или общественному порядку Латвии. В марте Ионица планировал дать концерты-трибьюты в Даугавпилсе и Риге.
В прошлом году суд удовлетворил иск семьи Шатунова против продюсера Андрея Разина и передал ей исключительные права на творчество музыканта, включая все основные хиты.
В то же время в Одессе две женщины поругались из-за «Ласкового мая» на пляже. Одна из них требовала выключить «российскую музыку», а другая отсылала к Конституции Украины, в которой нет запрета на прослушивание песен на русском языке.
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