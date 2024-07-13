«Почитай Конституцию». Одесситки поскандалили на пляже из-за песен «Ласкового мая»

Скандал произошел на пляже в Одессе из-за песен певца Юрия Шатунова. Об этом сообщило издание Страна.ua.

Журналисты опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, как женщины ругаются на повышенных тонах, используя нецензурную лексику.

Все началось с того, что одна из украинок потребовала выключить «российскую музыку». Другие посетители пляжа возразили ей, а одна из женщин посоветовала «почитать Конституцию» в которой нет запрета на прослушивание песен на русском языке. По данным местных пабликов, на пляже играла музыка советской группы «Ласковый май».

При этом не все одесситы недовольны русской музыкой. Например, ранее в Сети появилось видео с концерта в Одессе. Там радостные гости танцевали и подпевали под концерт Верки Сердючки (настоящее имя — Андрей Данилко), где артист исполнял песни на русском языке.