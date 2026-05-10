В День Европы румынский политик и депутат Европарламента Диана Шошоакэ устроила акцию протеста против ЕС и разорвала его флаг. В Facebook* она опубликовала видео со сторонниками.

По словам политика, румыны напрасно чествуют Европу, которая унижает ее страну. Она также пояснила, что акцией хотела «забрать свою Румынию».

«Мы должны отмечать не День Европы, а День независимости Румынии. Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство Дня Европы, давайте праздновать свои вещи», — объяснила Шошоакэ.

В странах ЕС 9 мая отметили День Европы. Праздник приурочили к декларации министра иностранных дел Франции Робера Шумана, которую обнародовали в 1950 году. Документ положил начало европейскому объединению, из которого позже вырос Евросоюз.

При этом День освобождения Европы от фашизма отмечают 8 мая. В последние годы европейские официальные лица нередко обходят стороной вклад СССР в победу над нацизмом.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.