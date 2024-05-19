Румынию обвинили в желании нажиться на продаже российского газа Молдавии | 360°

Мир 19 мая 2024, 16:29 Румынию обвинили в желании нажиться на продаже российского газа Молдавии Шор: румынская Romgaz начнет продавать Молдавии российский газ в три раза дороже РИА «Новости»

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Румынская государственная газовая компания Romgaz получит выгоду благодаря российскому газу, который она станет продавать Молдавии с огромной наценкой. Об этом заявил оппозиционный политик Илан Шор в своем Telegram-канале.

Он назвал идею о продаже топлива из России простой схемой, которую румынская компания провернет за счет молдавских граждан.

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«Нам продадут тот же самый, российский, только втридорога. Потому что покупать мы его будем не напрямую, а через посредника», — указал политик.

Шор добавил, что руководство Молдавии «продолжает планомерно сдавать» страну Румынии во многих сферах, в том числе и в газовом секторе.

Ранее молдавский оппозиционер выступил против вхождения государства в Евросоюз. По его мнению, объединение начнет использовать Молдавию в своих интересах.