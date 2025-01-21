Немецкому руководству следует возобновить импорт российской нефти для НПЗ в немецком городе Шведт, чтобы урегулировать цены на топливо. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагделен в социальной сети X .

Она прокомментировала статью в Berliner Zeitung, где говорилось о влиянии антироссийских санкций на завод в Шведте. НПЗ перерабатывал российские нефтепродукты, которые поступали на предприятие по трубопроводу «Дружба». После введения ограничений против России завод пришел в упадок. Рабочим грозят сокращения.

«Это безумие должно быть остановлено. Нам <…> снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия „Северного потока — 2“ и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt», — подчеркнула депутат.

Ранее из-за американских санкций против России в китайском порту Донцзякоу в провинции Шаньдун застряли три танкера с нефтью. Руководство гавани отказалось разгружать суда, попавшие под рестрикции США.