Немецкому руководству следует возобновить импорт российской нефти для НПЗ в немецком городе Шведт, чтобы урегулировать цены на топливо. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагделен в социальной сети X.
Она прокомментировала статью в Berliner Zeitung, где говорилось о влиянии антироссийских санкций на завод в Шведте. НПЗ перерабатывал российские нефтепродукты, которые поступали на предприятие по трубопроводу «Дружба». После введения ограничений против России завод пришел в упадок. Рабочим грозят сокращения.
«Это безумие должно быть остановлено. Нам <…> снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия „Северного потока — 2“ и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt», — подчеркнула депутат.
Ранее из-за американских санкций против России в китайском порту Донцзякоу в провинции Шаньдун застряли три танкера с нефтью. Руководство гавани отказалось разгружать суда, попавшие под рестрикции США.
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