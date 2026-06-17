Руководство Volkswagen сочло положение концерна критическим

Немецкий автоконцерн Volkswagen AG находится под прямой угрозой исчезновения. Об этом сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на встречу членов совета директоров компании и наблюдательных советов.

«Топ-менеджеры пришли к мнению, что ситуация с Volkswagen Group критическая. Шесть из девяти членов совета директоров оценили компанию как находящуюся под угрозой исчезновения. Еще трое расценили ситуацию как напряженную», — отметили журналисты.

Все опрошенные члены совета директоров Volkswagen Group высказались за полное изменение стратегии автоконцерна. В частности, они негативно оценили стратегию автопроизводителя на китайском и североамериканском рынках.

Агентство Reuters сообщало, что Volkswagen на фоне резкого падения прибыли в первом квартале года хочет ужесточить меры по сокращению расходов.

В концерне планируют провести перестройку бизнеса из-за снижения спроса на автомобили, геополитической нестабильности и давления торговых пошлин.

Ранее автогиганты Германии перешли на военные рельсы из-за спада производства.