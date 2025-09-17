Руководителей Discord и Steam вызвали в палату представителей США после убийства Кирка

Руководителей Discord, Twitch, Steam и Reddit вызвали на заседание в палату представителей США после убийства Чарли Кирка. Об этом сообщило агентство Reuters .

Слушания о радикализации пользователей онлайн-форумов запланировали на 8 октября.

Член палаты представителей Джеймс Комер подчеркнул, что конгресс должен следить за онлайн-платформами, которые стали площадками для радикалов.

«В связи с этой трагедией и на фоне других актов политически мотивированного насилия конгресс обязан контролировать онлайн-платформы, которые радикалы использовали для продвижения политического насилия», — сказал он.

Тайлеру Робинсону, которого подозревают в убийстве Кирка, предъявили обвинения. Прокуроры планируют добиваться для него смертного приговора. За несколько недель до покушения на сторонника Дональда Трампа в соцсетях писали о преступлении. ФБР уже заинтересовалось этими постами.