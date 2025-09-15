За несколько недель до убийства активиста Чарли Кирка в соцсетях писали о преступлении. ФБР уже заинтересовалась этими постами, сообщил RT со ссылкой на сайт Washington Free Beacon.

3 сентября в соцсети X появилась запись: «Было бы забавно, если бы кого-то вроде Чарли Кирка застрелили 10 сентября».

Под подозрение попал пользователь с ником NajraGalvz, который. Он желал Кирку смерти и обещал «нечто грандиозное».

В TikTok один из пользователей заметил, что Кирк «не знает, что будет завтра». Через несколько минут после стрельбы владелец аккаунта churbum75m написал: «Мы сделали это». Силовики не исключают украинский след в этом убийстве. У пользователя с ником churbum75m есть профиль в TikTok с надписью: «Привет, я из Украины».

Накануне в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне прошла церемония в память об убитом активисте.