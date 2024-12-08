«Руки у вас в крови». Сербы устроили протесты в Нови-Саде

В сербском городе Нови-Сад прошла акция протеста против мэра Милана Джурича и в память о погибших при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале. Оппозиционеры разлили по улице красную краску, сообщил Danas .

Митингующие устроили минуту молчания и перекрыли улицу Жарка Зренянина. Они разлили возле здания Национального собрания красную краску, символизирующую кровь, и нарисовали ею разные лозунги. Среди них «Убийцы» и «Руки у вас в крови».

Организаторы заявили, что национальное собрание утратило легитимность из-за дебатов по поводу увольнения мэра Джурича. Они зачитали письмо арестованного профессора и депутата Радивоя Йововича, который призвал объявить градоначальнику импичмент. После акции перед зданием активисты устроили шествие к кампусу университета, чтобы поддержать заблокировавшихся там студентов.

Обрушение козырька на вокзале произошло 1 ноября, погибли 14 человек. Участники предыдущей акции протеста оставили на здании нацсобрания красные отпечатки ладоней и облили его нечистотами.