Количество погибших от падения козырька на вокзале в Нови-Саде возросло до 14

Число жертв под обрушившимся бетонным козырьком железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде в Сербии достигло 14. Об этом сообщило информационное агентство Tanjug .

Журналисты привели заявление Высшей прокуратуры города.

«В ходе расследования обрушения части здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде на данный момент из-под руин извлечены 14 тел», — сообщили полицейские.

Как заявил глава государства Александр Вучич, восемь погибших были сербами, один — из Северной Македонии. Личности других пятерых человек пока не установили. Власти страны объявили 2 ноября днем национального траура.

Ранее сообщали о восьмерых погибших от упавшего козырька. Как заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич, на месте ЧП работают специалисты.