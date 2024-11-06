Тысячи сербов устроили беспорядки возле вокзала Нови-Сада

Протестующие в Сербии вылили фекалии и краску у мэрии Нови-Сада

Несколько тысяч человек собрались у здания железнодорожного вокзала Нови-Сада, где находится стихийный мемориал погибшим при обрушении навеса здания. Об этом сообщил телеканал N1 .

По данным издания, митинг быстро приобрел насильственный характер — люди разрисовали отпечатками кровавых рук здание Городской скупщины и разбили в нем стекла. Полицейским пришлось применить против демонстрантов слезоточивый газ.

Также участники акции подогнали канализационную автоцистерну и облили вход в здание ее содержимым. Собравшиеся требуют отставки премьера страны Милоша Вучевича и задержания лиц, ответственных за реконструкцию вокзала.

Бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в минувшие выходные. Жертвами происшествия стали 14 человек. Восемь из них были сербами, еще один — гражданин Северной Македонии.

Специалисты устанавливают личности еще пятерых погибших. Власти Сербии объявили 2 ноября днем национального траура.