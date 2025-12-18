«Рухнет изнутри». Слова Мерца об активах России вызвали панику в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах Евросоюза два года использовать замороженные активы России для финансирования ВСУ. Но такая тактика грозит проигрышем в суде, заявил отставной полковник бундесвера Ральф Тиле в интервью телеканалу Welt.

«Меня больше беспокоит, что это навредит Европе, <…> мы столкнемся с потенциально серьезными последствиями для финансовой системы <…> и если мы проиграем в суде, то нам снова придется искать деньги», — объяснил он.

Тиле отметил, что бюджет Украины достиг грани и вскоре не сможет существовать без внешнего финансирования, другими словами, он рухнет. Но активная позиция Бельгии и некоторых других стран обострили ситуацию с активами.

По оценке Международного валютного фонда, в ближайшие два года Украине потребуется не меньше 137 миллиардов евро. Поэтому страны Евросоюза пообещали найти средства любым способом.

Ранее Мерц заявил, что страны ЕС намерены добиться использования замороженных российских активов, чтобы урегулировать конфликт на Украине.