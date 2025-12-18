Мерц сделал дерзкое заявление об активах России

Евросоюз планирует добиться использования замороженных российских активов якобы для урегулирования конфликта на Украине. Об этом немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил в соцсети X .

«Мы будем добиваться использования российских средств для финансирования Вооруженных сил Украины как минимум еще два года. Этот шаг направлен не на затягивание войны, а на ее скорейшее завершение», — написал он.

Мерц ранее оценил шансы на принятие ЕС такого решения как «50/50».

Ранее страны Евросоюза решили заморозить российские активы на сумму около 210 миллиардов долларов на неопределенный срок. Большая их часть находится на счетах клирингового центра Euroclear, к которому Центробанк России подаст исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы из-за его незаконных действий. Свою роль сыграли и планы Еврокомиссии, планирующей использовать российские активы без согласия ЦБ.