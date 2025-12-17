В США заявили о плачевном положении Украины

AP: Украина оказалась на грани банкротства, ей нужны 137 млрд евро

Украина достигла грани финансового банкротства и ей нужно срочно найти десятки миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«По оценке Международного валютного фонда, в 2026 и 2027 годах Украине потребуется в общей сложности 137 миллиардов евро (160 миллиардов долларов). Киев должен получить деньги к весне», — указали в публикации.

По информации издания, Евросоюз пообещал найти средства любым способом. Например, он может предоставить кредит Украине за счет замороженных активов России или страны ЕС объединяться, чтобы взять общий кредит.

В начале декабря Украина запустила процедуру реструктуризации долгов на сумму 2,6 миллиарда долларов, привязанных к экономическому росту. Так власти намерены снизить финансовую нагрузку в случае затягивания вооруженного конфликта.