Рубио заявил о прогрессе в диалоге с Ираном

На переговорах США с Ираном наметился прогресс, а новые заявления по этой теме могут появиться уже в ближайшие дни. Об этом в Нью-Дели сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, передал телеканал News18 .

Рубио отметил, что пока не может сообщить новых деталей, но, возможно, они появятся в течение дня. Во всяком случае, он рассчитывает на это, так как работа продолжалась даже во время его общения с журналистами.

Рубио подчеркнул, что стороны уже продвинулись вперед.

«Достигнут определенный прогресс. Даже пока я с вами разговариваю, ведется работа. Есть вероятность, что позже сегодня, завтра или через пару дней нам будет что сказать», — добавил госсекретарь США.

Ранее Рубио заявил, что украинский конфликт может завершиться по неординарному сценарию. Он подчеркнул, что привычное представление о военной победе в этой ситуации неактуально.