Рубио допустил, что конфликт на Украине завершится неординарным путем

Украинский конфликт может завершиться не по классическому военному сценарию, в котором одна из сторон добивается победы на поле боя. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио после встречи глав МИД НАТО в Швеции.

Отвечая на вопросы журналистов, Рубио отметил, что привычное представление о военной победе в этой ситуации не актуально.

«Он (конфликт на Украине — прим. ред.) не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», — отметил Рубио.

Глава Госдепа также дал понять, что урегулирование противостояния зависит от постоянных дипломатических контактов. Однако США заинтересованы только в продуктивном общении и не хотели бы бесконечной череды безрезультатных встреч.