Рубио выразил надежду на прогресс в отношениях с Россией
Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым конструктивной. Свое заявление он сделал в комментарии корреспонденту «Известий».
«У нас была продуктивная, я думаю, конструктивная и откровенная встреча, и я надеюсь, что она приведет к прогрессу», — подчеркнул Рубио.
Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели переговоры в Куала-Лумпуре 10 июня. Встреча дипломатов прошла на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Переговоры Рубио и Лаврова анонсировали в СМИ рано утром 10 июля. Информацию о встрече подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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