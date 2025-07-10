Рубио выразил надежду на прогресс в отношениях с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым конструктивной. Свое заявление он сделал в комментарии корреспонденту «Известий» .

«У нас была продуктивная, я думаю, конструктивная и откровенная встреча, и я надеюсь, что она приведет к прогрессу», — подчеркнул Рубио.

Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели переговоры в Куала-Лумпуре 10 июня. Встреча дипломатов прошла на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Переговоры Рубио и Лаврова анонсировали в СМИ рано утром 10 июля. Информацию о встрече подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.